وصور الفيديو من طائرة مروحية تابعة لقوات الشرطة، مطاردة لسيارة مسروقة من نوع "فولكس فاغن غولف" تنطلق بسرعة تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

وحوصر كيران مورفي (22 عاما) في نهاية المطاردة بتدخل سيارات تابعة للشرطة على طريق "أي 580" شرق لانكشاير، شمال غرب إنجلترا.

وتعليقا على الحادثة، قال مساعد مدير العمليات بالخدمة الجوية بالشرطة الوطنية البريطانية، ستيف جونز: "تعقب أحد أفراد طاقم المروحيات السيارة، وكان على اتصال مع الضباط على الأرض لتوجيههم نحوها"، مضيفا "تعد مثل هذه المطاردة خطيرة، وتتطلب تعاونا وتنسيقا بين السيارات المشاركة في القبض على الشخص المطلوب".

وحكم القاضي كليمنت غولدستون الذي وصف السرعة التي كان مورفي يقود بها السيارة بـ"الخطيرة للغاية"، وأصدر حكما عليه بالسجن لـ22 شهرا.

واعتقلت الشرطة إلى جانب مورفي 3 أشخاص آخرين، أحدهم متهم في قتل شخص بطعنه في ملهى ليلي، بحادثة وقعت في أكتوبر الماضي.

ولا تعد المخالفة الأولى من نوعها بالنسبة لمورفي، إذ أنه يتمتع بسجل حافل بالتجاوزات تزيد عن 34، فضلا عن تجاهل أوامر الشرطة بالتوقف ودفعهم لمطاردته لمسافة 8 أميال في أكتوبر الماضي.