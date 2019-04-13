وصمم طلاب في جامعة ميونيخ التقنية، تطبيقا حسابيا للتكهن بمن سيجلس على العرش الحديدي في دراما القرون الوسطى، التي تدور أحداثها في عالم خيالي، وتحكي قصص عائلات تقاتل على السلطة.

وأعد الطلاب التطبيق بحيث يبحث على الإنترنت عن معلومات حول كل شخصية، ثم تخضع هذه المعلومات لمعالجة من خوارزميات للذكاء الاصطناعي، لتقييم فرص بقاء الشخصيات على قيد الحياة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال أحد الطلاب، ويدعى كريستيان دالاغو: "جمعنا النتائج من صفحات ويكيبيديا مختلفة، وصفحات مشابهة عن الكتب والمسلسل التلفزيوني، وحذفنا بيانات كنوع وعمر الشخصية، ثم جمعنا كل هذا لتدريب الخوارزمية حتى تخبرنا بموعد وفاة هذه الشخصية".

وكان طلاب لعلوم الكمبيوتر في نفس الجامعة الموجودة في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، قد ابتكروا عام 2016 خوارزمية قبل بدء الموسم السادس من مسلسل صراع العروش، وصدقت توقعات التطبيق بعودة شخصية جونسنو إلى الحياة.

وتتوقع الخوارزمية الجديدة أن شخصية دينيريس تارجيريان هي الأوفر حظا للبقاء على قيد الحياة حتى نهاية الموسم الأخير، الذي يبدأ عرضه يوم الأحد.