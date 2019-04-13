وقال المصدر إن الفيديو جرى تصويره، الأحد الماضي، في منزل بمدينة بالم بيتش، مضيفا أن العائلة فوجئت حين لمحت حيوانا من الحجم الكبير يطفو في المسبح تبين لاحقا أنه تمساح.

وقرر صاحب المنزل، مايك إيفانز، استدعاء صياد محترف، من أجل إخراج التمساح من المسبح دون أن يشكل الأمر أي خطورة على أفراد العائلة.

ويُظهر الفيديو الصياد يمسك بعصا بيضاء طويلة مربوطة بخيط، لإدخاله في وجه الحيوان وإحكام القبضة عليه، ثم قام بسحبه وإخراجه إلى بر الأمان.

وبدا أن التمساح يتصرف بعناد، وبالكاد يحرك ساقيه، فيما كان الصياد يتعامل باحتراف وهدوء مع المسألة برمتها.

وذكر إيفانز في حوار مع شبكة "سي بي سي نيوز" أن الصياد نجح في إخراج التمساح، الذي كان طوله يناهز مترين ونصف.

وأضاف أن العملية استغرقت نحو 20 دقيقة، مشيرا إلى أنه جرى وضع التمساح على متن شاحنة صغيرة من أجل نقله إلى الحديقة.