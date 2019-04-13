وفي الفيديو، ظهرت ماهراني وهي تضع دواء على فم الأفعى لعلاجها من تقرحات، في تانقيرانغ الواقعة في وسط إندونيسيا.



ووفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن ماهراني قد اكتسبت محبتها للحيوانات من والدها الذي يعمل في ميدان تقديم الرعاية الطبية للحيوانات المصابة.

وردا على سؤال حول عدم تخوفه من تفاعل ابنته الصغيرة من الحيوانات، قال والد ماهراني: "أشعر بالخوف أحيانا ولكن ذلك الإحساس يختفي عندما أراها وهي تلعب وتداوي الحيوانات"، مضيفا "لقد باتت تعرف الآن مكامن الخطر في التعامل مع الحيوانات أو عند علاجها".



وأثنى الأب على تعامل ابنته مع الأفعى العملاقة، مشيرا إلى أن علاج مثل هذا الكائن الضخم ليس بالأمر السهل وخصوصا بالنسبة لفتاة صغيرة.