هذا ما حدث بالفعل في قسم الأسنان في مستشفى تشانغان بمدينة دونغ غوان وسط جنوبي مقاطعة غوانغدونغ في جنوبي الصين، الخميس، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.

وصورت امرأة ممن يراجعون قسم الأسنان في المستشفى ما أذيع على شاشات التلفزيون في قاعة الانتظار، ونشرتها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت على اللقطات الإباحية قائلة "أنا في مستشفى تشانغان.. هل ترون ماذا يعرض على الشاشات في وضح النهار؟ هذا خارج عن الحد".

واضطر المرضى والمراجعون إلى الخروج من قاعة الانتظار والتوجه إلى الممرات حتى لا يشاهدون المشاهد الإباحية.

وقال متحدث باسم المستشفى لموقع "بي تايم" الإخباري الصيني، التابع لهيئة إذاعة وتلفزيون بكين، إن الشرطة فتحت تحقيقا في الأمر.

يشار إلى أن المستشفى يضم 40 قسما، ويعمل فيه نحو 1000 موظف، بين طبيب وممرض وإداري.

وأوضح المتحدث باسم المستشفى أن الشرطة قامت بالتحقق من المعدات ذات العلاقة، بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الواي فاي، غير أنه لم يعرف السبب بعد ولا المتسبب بهذه الفضيحة.

الجدير بالذكر أن الأفلام الخلاعية والإباحية غير قانونية في الصين، التي تفرض رقابة صارمة على هذا النوع من المحتوى على الإنترنت.

يشار إلى أنه، في أوائل يناير من العام الجاري، وقعت حادثة مشابهة في فرع إيكيا للتسوق في هونغ كونغ.

وفي تلك الحادثة، ظهرت مشاهد ولقطات إباحية على الشاشة الكبيرة الموجودة خارج الفرع، وخلال عطلة عامة، أي اليوم الذي يشهد في العادة تدفقا كبيرا من المتسوقين على الفرع.

واستمر عرض الفيلم الإباحي دقائق عدة قبل أن يكتشف العاملون في فرع إيكيا هذا الأمر، ويقطعون البث التلفزيون من كيبل الكهرباء.



