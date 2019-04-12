وكتب الباحثون في دورية الطب الرياضي البريطانية، أن الكافيين يمكنه على وجه الخصوص تعزيز السرعة والطاقة والقوة والتحمل.

وقال جوزو غرغيك، قائد فريق البحث من جامعة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا، إن "المكملات التي تحتوي على الكافيين شائعة جدا بين الرياضيين، وكشفت دراسة ترجع إلى عام 2011 أن نحو 75 بالمئة من عينات بول رياضيين شاركوا في الألعاب الأولمبية يحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين".

وفي 2004، رفع الكافيين من قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كمادة محظور تناولها خلال المنافسات.

وقال غرغيك لـ"رويترز": "منذ ذلك الحين زاد تناول الكافيين بين الرياضيين، ولا توجد مؤشرات على انحسار ذلك".

وأجرى غرغيك وزملاؤه مراجعة شاملة لنتائج مراجعات سابقة حللت عدة دراسات تتعلق بالكافيين والأداء الرياضي، واكتشفوا أن الكافيين عزز قوة العضلات وقدرتها على التحمل وأداء القفز وسرعة أداء التمارين.

وقال غرغيك: "كقاعدة عامة، يكون لتناول كوبين من القهوة قبل نحو 60 دقيقة من بدء التمرين تأثير قوي لدى معظم الأفراد".