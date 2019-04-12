وقال بيترسون لرويترز "الأفضل هو جيكوب أندرسون...إنه يقوم بدور غراي ورم في "غيم أوف ثرونز" وهو جيد جدا ... أفضل مني بكثير".

وتابع "عندما سمعته لأول مرة يتحدث اللغة الفاليرية قلت "ياللروعة". "وعدت لمشاهدته مرة أخرى".

وبدأ بيترسون، الذي شارك في تأسيس جمعية ابتداع اللغات، بالبناء على مجموعة رئيسية من المفردات والعبارات التي ابتكرها جورج آ.آر. مارتن في رواياته (إيه سونغ أوف أيس أند فاير) "أغنية الجليد والنار" التي اقتبس منها المسلسل الشهير الذي أنتجته شركة إتش.بي.أو.

وتابع "لم استعن بأي لغات أخرى. بعد أن أدخلت كل مواد (مارتن) بنيتها بشكل اعتقدت أن قراء الكتاب وجورج آر.آر. مارتن نفسه يتوقعونه ويقدرونه".

وعندما حصل بيترسون على سيناريوهات المسلسل التلفزيوني حدد المنتجون جميع السطور التي يتعين عليه ترجمتها إلى اللغة الفاليرية أو لغة قبائل الدوثراكي، ثم قام بتقطيع اللغة إلى مقاطع للممثلين وسجلها لهم.

وقال "سجلت ببطء حقيقي حتى يتمكنوا من سماع كيف تنطق بالضبط ثم سجلت المقابل الإنجليزية".

ورغم أن الموسم الأخير من المسلسل سيبدأ عرضه يوم الأحد ستظل اللغات الواردة فيه حية.

فقد قام بيترسون بتصميم دورة تدريبية على تطبيق ديولينغو للغات الأجنبية يمكن من خلاله لمحبي المسلسل تعلم الحديث باللغة الفاليرية بالمجان. ويفيد التطبيق بأن هناك أكثر من 800 ألف شخص يتعلمونها، أي أكثر ممن يتعلمون النرويجية أو هندية.

ويقول بيترسون إنه يقوم بتسجيل البرنامج التعليمي على التطبيق بصوته.

وتطبيق ديولينغو يتيح تعلم اللغة الفاليرية فقط وليس الدوثراكي أيضا