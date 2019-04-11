وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدبين عضا ذراعي الشابة التي أرادت أن تطعمهما، عندما أدخلتهما بين قضبان القفص، لتفقد أحد الذراعين في وقت لاحق.

وأظهر مقطع فيديو صادم جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، الشابة البالغة من العمر 27 عاما، تئن من الألم وهي مضرجة بالدم عقب الهجوم المفاجئ.

ووقع الهجوم في متنزه بمنطقة بلاغوفيشينسك، أقصى الشرق الروسي، فيما لم يستطع الأطباء أن يعالجوا الذراع اليسرى لأنها كانت في حالة متردية جدا فقاموا ببترها.

وقال الطبيب الجراح إيغور بورودين، إن الحيوانين الشرسين أحدثا كسورا خطيرة جدا في الذراع اليسرى، أما الذراع اليمنى فعولجت من الجرح لأنه كان أقل شدة.

ويرجح أن تكون الشابة قد دنت بشدة من الدببة بعدما اجتازت سياجا، لأن المفروض هو أن يكون المكان محميا ضد اقتراب الزوار من الحيوانات المفترسة أو إطعامها.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق لمعرفة التفاصيل التي أدت إلى الحادث المروع.