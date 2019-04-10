وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، فقد ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا القبض على المليونير أندرو فرانيس ليبي (59 عامًا)، للاشتباه في قيامه بسرقة بضائع قيل إن قيمتها تزيد عن 300 دولار.

وذكرت الصيحفة أن ليبي متهم بسرقة ماكينتي قهوة، وثمانية مصابيح، وشرشف سرير من متجر "كمارت".

وقام ليبي بشراء هذه الأشياء وإخراجها من صناديقها واستبدالها بسلع أخرى ثم إرجاعها واستبدال الأموال، في طريقة احتيالية.

وقبل أسبوع، اشترى رجل الأعمال الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل "كي ويست"، حيث يتوسطها قصر فاخر.

ونفى ليبي بشدة الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن الأمر معقد ويفضل عدم الخوض فيه.

ويمتلك ليبي قصرا في منطقة كي هيفين، شمال كي ويست مباشرة، وهو القصر الذي استضاف الموسم السابع عشر من مسابقة أم تي في الغنائية.

وبحسب تقديرات موقع آير بي أن بي لتأجير العقارات والشقق الفندقية، يدر المنزل ربحا عبر تأجيره يقدر بألف دولار يوميا، بحسب تقارير وسائل الإعلام.

ويزعم ليبي أن الأمر حدث بالخطأ، فيما قالت الشرطة إن المتهم قام بوضع مكينة قهوة قديمة بدلا من المكينة التي اشتراها من المتجر.

وجرى إطلاق سراح ليبي من مركز احتجاز في ستوك إيلاند في صباح اليوم التالي دون الحاجة إلى دفع كفالة.

ومن المقرر أن يمثل المليونير أمام المحكمة الأسبوع المقبل.