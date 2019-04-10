تم تدشين البرج الذي يبلغ طوله 190 متر، والذي سيكون بمثابة مقر لشركة التأمين الإيطالية جنرالي، الثلاثاء في اليوم الأول لمعرض ميلانو للأثاث السنوي الذي يحتفل بالتصميم.

يعد برج جنرالي واحدا من ثلاث ناطحات سحاب تماثل سيتي لايف، وهو مشروع لإعادة تطوير أراضي معارض قديمة تضم حدائق وشقق ومكاتب ومنطقة تسوق واسعة. البرجان الأخران صممها دانيال ليبسكيند وأراتا إيسوزاكي.

برج زها حديد ينحنى كلما صعد المرء، مع الطوابق العليا تواجه كاتدرائية ميلانو المركزية في وسط المدينة.

غابريلي غالاتري رئيس مجلس جنرالي وصف البرج بأنه "عنصر حقيقي للتنمية في ميلانو"، مع تركيز على الاستدامة.