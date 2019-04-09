ولم تعجب الحلاقة الجديدة أحد الزبائن في محل حلاقة بمقاطعة نانان الصينية، مما أثار غضبه، ليقوم باستخدام العنف مع الحلاق الشاب.

وثبت الزبون حلاقه الشاب على كرسي الحلاق، قبل أن يقوم بحلاقة شعره الكثيف بالكامل، لينتقم منه بعد الحلاقة "السيئة".

وقبل هجوم الرجل بلحظات، ظهر الزبون وهو يصرخ على العاملين ويشير إلى صورة بهاتفه، وكأنه يقول لهم أنه أراد حلاقة مماثلة للصورة.

وتفاجأ الحلاق بهجوم الزبون عليه، ولم يستطع مقاومته، وجلس على الكرسي وتعرض لحلاقة الرأس الإجبارية من الزبون ضخم الجثة.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل في الصين، وانقسم مستخدمي المواقع بين مؤيد لفعلة الزبون، وبين متعاطفين مع "الحلاق السيء".