وظهر رونالدو في الفيديو وهو يغني أغنية "رومانسية"، أثناء قيادته سيارته من نوع "رولز رويس"، وبجواره صديقته جورجينا رودريغيز، بينما يجلس ابنه كريستيانو جونيور في الخلف.

وبدأ رونالدو بغناء أغنية بريطانية هادئة، قبل أن تغني جورجينا أغنية إسبانية سريعة، ثم ردد جونيور كلمات أغنية لمغني الراب الشهير دريك، ولكنه لم يبدو "متحمسا" جدا.

ومنذ بدء علاقته بعارضة الأزياء الإسبانية، دأب رونالدو على نشر مقاطع "عائلية" كثيرة على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الفيديو قبل أيام من مواجهة يوفنتوس مع أياكس أمستردام، مساء الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي لم يعرف حتى الآن ما إذا كان رونالدو سيشارك فيها.

واعتبر البعض الفيديو "العائلي" إشارة لاستعداد رونالدو لخوض موقعة أمستردام الأربعاء.