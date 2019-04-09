ويقام المهرجان في الفترة من 30 أبريل إلى الثالث من مايو تحت شعار "سينما المستقبل".

وقال مدير عام المهرجان عامر سالمين المري "فكرة مهرجان العين السينمائي راودتنا منذ عام ونصف تقريباً لكن العمل الفعلي بدأ قبل 12 شهرا".

وأضاف "بعد تقلص المنصات السينمائية في دولة الإمارات والخليج عامة رأينا أنه قد حان الوقت للإعلان عن مهرجان جديد سيكون به منصة للجيل الجديد من الشباب".

وكانت أبوظبي ألغت مهرجانها السينمائي في 2015 بينما أعلنت دبي في 2018 تنظيم مهرجانها السينمائي كل عامين بعد أن كان يقام نهاية كل عام.

وبحسب موقعه الرسمي على الإنترنت يقدم مهرجان العين السينمائي جوائزه ضمن أربع مسابقات رئيسية هي مسابقة (الصقر الإماراتي) وتخصص للمخرجين الإماراتيين، ومسابقة (الصقر لأفلام زايد) وتخصص للأفلام التسجيلية، ومسابقة (الصقر الخليجي) لصناع السينما من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسابقة (الصقر للفيلم العربي والأجنبي) وتخصص للمخرجين المقيمين داخل الإمارات من مختلف الجنسيات إضافة إلى مسابقة الصقر للفيلم المدرسي.

وكشفت إدارة المهرجان الثلاثاء عن اختيار 13 فيلماً للمشاركة بمسابقة (الصقر للفيلم العربي والأجنبي) لصناع من الولايات المتحدة والهند ومصر والأردن وسوريا وإيران ولبنان وبريطانيا والعراق.

ويبلغ إجمالي الجوائز المقدمة في جميع المسابقات 335 ألف درهم إماراتي (نحو 91 ألف دولار).

وقال المري "مهرجان العين السينمائي سيكون بوابة للإماراتيين والعرب والعالميين للحضور وعرض أفلامهم والتعرف على هذه المدينة السياحية الجميلة".