ونشر فتيان، مقطع فيديو، نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، يشرحان فيه كيف تمكنا من الحصول على 11 شطيرة "برغر" دون أن يدفعا فلسا واحدا، وحظيت القصة بتفاعل وسخرية واسعين في المنصة الاجتماعية.

وطلب الصديقان في البداية، 10 شطائر من البرغر، ويبلغ سعر الشطيرة دولارا واحدا فقط، لأن هذا البرغر يقدم بدون بطاطس مقلية ولا مشروب غازي.

وحين يقوم الزبون بإزالة شريحة اللحم من البرغر لأنه قد يكون نباتيا، يحصل على خصم قدره 1.10 دولار عن كل شطيرة علما أن ثمن البرغر لا يتجاوز دولارا واحدا.

وبما أن الصديقين اشتريا 10 شطائر، فقد صارت كافة الشطائر الأولى مجانية، وأضحى في رصيدهما دولار واحد يكفي لشراء برغر عادي باللحم.

وقال الصديقان إن معجبي البرغر لن يكون أمامهم وقت طويل حتى يستفيدوا من الثغرة، لأن ماكدونالدز ستسارع إلى حل المشكل التقني.