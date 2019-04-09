وبحسب ما أظهره مقطع فيديو، فقد اعتمدت العصابة على آلة حفر كبيرة ثم هدمت جزءًا كبير من أحد المتاجر وأخذت الصراف الآلي الذي كان مثبتا في جداره.

وتمت سرقة آلة الحفر الكبيرة من أحد مواقع البناء في إيرلندا الشمالية، وأشرف عدد من اللصوص الملثمين على العملية.

ودعت السلطات كل من له معلومات بشأن الجريمة إلى الاتصال بالسلطات، ويشير السجل الأمني، إلى أن سرقة الصراف الأخيرة بإيرلندا هي الثامنة من نوعها خلال العام الحالي.

واستطاعت العصابة أن تسرق الصراف الآلي في غضون 4 دقائق فقط، وبعد سحب "الغنيمة" بدقيقة واحدة، ثم نقلها عبر سيارة "ستروين" كانت في الانتظار.

وقال عدد من التجار إن هذه الجرائم المتكررة بآلات الحفر ستؤدي إلى تراجع عدد آلات الصرف الآلي، وبالتالي، فإن السكان هم الذين سيتضررون.

وفي مارس الماضي، أعلن جهاز الشرطة في إيرلندا الشمالية، عن فتح تحقيق معمق لتعقب سرقات آلات الصرف، وقال إن استهدافها يؤدي إلى نشر الفزع بين الناس.