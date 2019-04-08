وعُثر على جثة فيكتور فازكويز (57 عاما)، على أحد السكك الحديدية في مدينة مونتيموريلو المكسيكية يوم الأحد، ومع وصول فرق الإنقاذ لموقع الحادث للمعاينة ونقل الجثة، واجهوا تحديا مع الكلب الذي رفض التحرك.

وبقي الكلب ملازما لصديقه الراحل على السكة الحديدية، وحتى عندما حاول المسعفون تحريكه ونقل الجثة، حاول عضهم لمنعهم من ذلك.

وبعد بضع محاولات، تم نقل الكلب والجثة من المكان، في مشهد مؤلم، حسب ما ذكر موقع صحيفة "صن" البريطانية.

ومع انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الكثير من المستخدمين لتبني الكلب، وعدم وضعه في ملجأ للحيوانات.