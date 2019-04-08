وتنافست في هذه المسابقة ستة عروض من ست دول هي مصر وإيطاليا وفرنسا وكندا والكويت والبحرين.

وفاز بجائزتي الإخراج والسينوغرافيا الكويتي يوسف الحشاش عن عرض "وحش طوروس" فيما حجبت لجنة التحكيم جائزة التأليف المسرحي.

وفاز بجائزة أفضل ممثل البحريني عقيل علي عن دوره في عرض "إكساوه" كما فازت المصرية رنا خطاب بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض "دراما الشحاتين".

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعمل الجماعي إلى العرض الإيطالي "وهم".

نظمت المهرجان في الفترة من الأول إلى السابع من أبريل جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون. وحملت الدورة اسم الممثل جورج سيدهم.

وفي مسابقة المونودراما، التي شملت أربعة عروض، فاز بالجائزة العرض الفلسطيني "وهنا أنا" للفنان أحمد طوباسي بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض السوري "اليوم الأخير".

وفي مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية ذهبت الجائزة مناصفة للعرضين "حُلم" من العراق و"صدأ" من الإمارات.

شمل حفل الختام فقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه، كما كرم المهرجان الممثل محمد ثروت والمخرج المسرحي جمال ياقوت.