واندفع مشجع بقوة قافزا فوق الحلبة، بينما تواجد هارت مع قريبته المصارعة نتاليا أثناء تواجدهما لتكريم والد الأخيرة الأسطورة الراحل نيد هارت.

وتمكن المشجع في إسقاط هارت على الحلبة، لتنطلق عناصر الأمن داخل الصالة مسرعة وتقوم بالإمساك بالمشجع، وفق فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر أمني قوله، إن رجلا يبلغ من العمر 26 عاما رهن الاحتجاز، ويواجه تهما جنائية بسبب حادثة الاعتداء على المصارع هارت.

وعقب اعتقال المهاجم، أكمل هارت، البالغ من العمر 61 عاما، حديثه، وبدا وأنه لم يتعرض لأي إصابة.