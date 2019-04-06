وأظهر مقطع فيديو، لحظة إخلاء القطار الأفعواني، واضطر الزوار الباحثون عن المغامرة، إلى الخروج بشكل بطيء، بعدما كانوا يخشون أن يؤدي التوقع المفاجئ إلى كارثة.

ويستطيع القطار الأفعواني بلوغ ارتفاع من 36 مترا، كما يمكن لعربة اللعب المثيرة أن تسير بسرعة تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة.

وذكرت إدارة مدينة الملاهي في ستافورد شاير، أن سلامة الزوار لم تكن معرضة للخطر في أي لحظة، وأضافت أن الإخلاء تم بشكل آمن.

وحكى عدد من الزوار على "تويتر" عن الموقف المفزع، الذي تعرضوا له بعدما علق القطار في الهواء، وأضافوا أنهم أحسوا بالخوف قبل أن تتم عملية الإنقاذ.

وتوقفت الملاهي لمدة تفوق عن 3 ساعات بعد الحادث المفاجئ، وقالت الإدارة إن "الإرباك نجم عن تعطل أحد المصاعد بشكل مؤقت فقط، وبالتالي لم يكن هناك عطب مقلق".