وتأتي هذه الخطوة بعدما ضبطت هونغ كونغ في وقت سابق من العام 40 كيلوغراما من قرون وحيد القرن و8.3 طن من حراشيف حيوان آكل النمل، وأكثر من 1000 من الأنياب العاجية.

وتعد هونغ كونغ واحدة من نقاط المرور الرئيسية في العالم لمهربي الحياة البرية، حيث تمر عبرها مجموعة كبيرة من المواد المهربة، التي تشمل زعانف أسماك القرش وأشلاء النمور وقرون وحيد القرن، في الطريق إلى آسيا والبر الرئيسي للصين.

وقال مسؤولون بالجمارك في بيان السبت إنهم فحصوا شحنة قادمة من جنوب أفريقيا ومتجهة إلى ماليزيا وكان تم الإعلان أنها شحنة "لقطع السيارات" لكن صور الأشعة السينية أثارت الريبة.

وتذهب معظم هذه المواد المهربة إلى قطاع الطب التقليدي الصيني.

ويعتقد أن قرون وحيد القرن الثمينة على سبيل المثال تستخدم لعلاج أمراض تتراوح بين السرطان وتطهير السموم والآثار المتخلفة عن الإفراط في تناول الكحوليات.