وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان إن إمام زاوية الرحمة في منطقة فيصل بحي الهرم بمحافظة الجيزة لفظ أنفاسه الأخيرة خلال صلاة الجمعة متأثرًا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض على يد شخص يدعى "أحمد. ح"، في العقد الرابع من العمر، بعدما تخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، ثم سدد له طعنات.

وتمكن المصلون من القبض على الجاني، والذي ادعى في فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الإمام كان إبليس في الأرض وقتلته من أجل أن أخلص الناس منه".

وأفادت التحريات الأمنية بأن الجاني كان يعمل أستاذا جامعيا، قبل أن يفصل من عمله، وأنه مضطرب نفسيا ومنفصل عن زوجته ولديه 3 أولاد.

ونقل موقع "البوابة نيوز" المحلي عن شاهد عيان يدعى هاني أن مشادة وقعت بين إمام المسجد والجاني، عندما طلب منه أن "يقرأ آية الكرسي مرتين، فسأله الإمام عن السبب، فلم يجبه".

وقال الشاهد إن الإمام بالفعل قرأ آية الكرسي في الركعة الأولى، وخلال السجود، جاء الجاني وسدد ثلاث طعنات للإمام، قبل أن يتمكن المصلون من القبض عليه.

وذكر الشاهد أن الجاني ردد بعد العبارات من قبيل "أنا خليفة الله"، وبدا عليه الاضطراب النفسي.