وتدور أنشطة وندوات المعرض الدولي للكتاب المستمر حتى 14 أبريل حول قضية "الحريات الفردية والمساواة".

شمل برنامج الافتتاح تكريم بعض الأدباء والروائيين والنقاد العرب منهم الناقد المغربي محمد برادة والروائي الفلسطيني توفيق فياض والروائي والناقد السوري نبيل سليمان والشاعرة الأردنية زليخة أبو ريشة والروائية اللبنانية علوية صبح.

ومن تونس كرم المعرض الكاتبة آمنة بلحاج يحيى والروائية آمال مختار والإعلامي فرج شوشان والناقد أحمد حاذق العرف والباحث محمد صلاح الدين الشريف والمفكر يوسف الصديق.

وجرى خلال الافتتاح تسليم جوائز الإبداع الأدبي والتي فاز بها في فرع الرواية طارق الشيباني عن رواية (للا السيدة) وفي فرع القصة القصيرة رضا بن صالح عن مجموعته (تقارير تونسية مهربة) وفي فرع الترجمة وليد أحمد الفرشيشي عن ترجمته رواية (يرى من خلال الوجوه) للفرنسي إيريك إيمانويل شميت إلى العربية.

وتقاسم جائزة الدراسات الفكرية كل من محمد الحداد عن كتاب (الدولة العالقة) ولطفي عيسى عن كتاب (أخبار التونسيين) وسامية القصاب الشرفي والعادل خضر عن كتابهما (قرن من الأدب في تونس (1900-2017).