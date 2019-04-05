واستمرت الصحيفة الألمانية الشهيرة "دير شبيغل" بنشر تفاصيل تعاملات رونالدو المالية في وسائل الإعلام، بعد عجز الفريق القانوني للاعب الحصول على أمر بإيقاف نشر تلك المعلومات.

وأصدرت المجلة بيانا صحفيا كشفت فيه عن القضية التي يرجع تاريخها إلى عام 2016، عندما تم إصدار أمر قضائي يمنعهم من نشر معلومات تكشف وضع رونالدو مع سلطات الضرائب الإسبانية، واحتياله على السلطات عن طريق شركات في سويسرا وجزر فيرجن البريطانية.

وتم إجراء التحقيق بواسطة موقع "فوتبول ليكس"، وأكثر من 60 صحفيا في جميع أنحاء أوروبا.

وسعى رونالدو لمنع الصحيفة من مواصلة نشر تفاصيل تعاملاته المالية عن طريق المحامي الإسباني سن فيريرو، الذي أجرى قضية مماثلة للاعب الألماني مسعود أوزيل والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



ولم يشكك المحامون في صحة التقرير والمعلومات التي نشرتها دير شبيغل، لكنهم اتهموهم باستخدام عدد من الوثائق التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وتعني خسارة القضية أن المعلومات المالية لرونالدو ستنشر بشكل كامل عبر وسائل الإعلام من دون تحفظ.