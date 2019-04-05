وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشابة كانت تقطف بعض النباتات رفقة إحدى قريباتها، حين دخلت الحشرات الأربع في الجفن السفلي ثم شرعت تشرب من دموعها.

وقصدت الشابة مستشفى "فويين" في مقاطعة بينغ تانغ، وعندها وجد الأطباء أن النحل الموجود في أسفل الجفن هو الذي سبب انتفاخا.

وقالت إنها نظفت عينها في البداية ظنا منها أن الألم الفظيع سيكون عابرا، لكنه ظل يتزايد بشكل كبير حتى أنها كانت تبكي بشكل مستمر.

واعتقدت الشابة أن غبارا قد دخل إلى عينها من جراء هبوب الرياح، لكنه لم تظن أن نحلا قد تمكن بالفعل من دخول العين.

وقالت الدكتورة هانغ، وهي إحدى المشرفات على علاج الشابة، إن الضحية عانت من التهاب في القرنية وعدوى بكتيرية على مستوى الجلد طيلة 4 ساعات.

وغادرات الشابة المستشفى بعد إزالة النحل ومن المرتقب أن تتعافى بشكل كامل في غضون فترة وجيزة.