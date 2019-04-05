وذكر موقع "يورونيوز" أن الإذاعة كانت تبث برامجها لمستمعيها على الهواء ومشاهديها على الإنترنت، من مقرها في أحد أحياء مدينة ساو باولو (جنوب شرق البلاد)، عندما شهر ثلاثة مهاجمين أسلحتهم في وجه من كان في الاستوديو.

وبمجرد اقتحام المهاجمين للاستوديو، قال مقدم البرنامج: "إننا نتعرض للسرقة".

وتلقت الشرطة اتصالات هاتفية من مستمعين ومشاهدين للبرنامج على الإنترنت، للإبلاغ عن عملية سرقة يقوم بها لصوص في استوديو إذاعي.

لكن المهاجمين فروا من موقع الحادث قبل وصول الشرطة التي اكتشفت أن اللصوص سرقوا من العاملين في الاستوديو ساعات يدوية وهواتف وبعض المجوهرات.