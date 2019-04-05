وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية أن طفلا صغيرا يقيم في ولاية ميزورام، شمال شرقي الهند، كان قد دهس فرخ دجاج صغير لإحدى جيرانه بدراجته، لكن دون قصد منه.

وسارع الطفل ديريك لالشانيما، البالغ من العمر 6 سنوات، إلى منزله حاملا الطائر الصغير ليطلب من والده أن ينقله إلى المستشفى، غير أن الأب طلب منه أن يفعل ذلك بنفسه، فما كان من الصبي سوى أن أخذ كل ما لديه مال وهو عشر روبيات (أقل من ربع دولار) مسارعا في الوصول إلى المستشفى، لكن الممرضة أخبرته أنهم غير قادرين على معالجة "مريضه"، وعليه العودة إلى المنزل.

لكن الطفل لم ييأس وعاد على عجل إلى بيته حيث أقنع والده أن يعطيه 100 روبية لعل الأطباء يقبلون علاج الفرخ بهذا "المبلغ الكبير"، غير أن الممرضة أجابته وهي متأثرة بموقفه الإنساني أن الطائر كان قد فارق الحياة فور دهسه ولا سبيل لإعادته إلى الحياة.

وقامت الممرضة بالتقاط صورة للطفل وهو يحمل الطائر بيد والمال بيد أخرى ونظرات الأسى والحزن بادية في وجهه، وبعدها قام الأب بجبر خاطر ابنه الصغير، مؤكدا له أنه فعل ما عليه لإنقاذ فرخ الدجاجة.

وعندما علم صديق العائلة بقصة الطفل ديريك، نشر الصورة التي التقطتها الممرضة مع شرح لما حدث، لتلاقي الصورة أعجابا كبيرا وتلقى آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى أن قامت المدرسة بتكريم الصبي الصغير على حسه الإنساني بشهادة تقدير.