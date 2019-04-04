وارتدى رمضان، مؤخرا، خلال حفل غنائي استعراضي، ملابس أظهرت الجزء العلوي من جسده عاريا، وسط حشد كبير من جماهيره في العاصمة القاهرة.

واعتبر متابعون أن هذا النوع من الملابس "يخالف أعراف وتقاليد الفنانين المصريين، ولا يتفق مع القيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها".

ونقلت صحف محلية عن المحامي المصري سمير صبري تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره بتلك الملابس.

وعقب الواقعة، دخلت نقابة المهن الموسيقية على الخط وأصدرت بيانا جاء فيه "بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية بشأن واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرا، قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني".

وأشار بيان النقابة إلى أنها ستأخذ في الاعتبار "مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية، وعدم مخالفتها للنظام العام، وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونيا".

وأطلق محمد رمضان في الفترة الأخيرة عددا من الأغنيات المصورة، التي ظهر فيها بملابس مشابهة لتلك التي ظهر بها في الحفل.

وتأتي هذه الأحداث، بعد أزمة أخرى أثارتها المغنية شيرين عبد الوهاب، التي قالت تصريحات خلال حفل في البحرين اعتبرها البعض مسيئة إلى مصر.

وعقب ذلك، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أعلنت فيه إيقاف شيرين وإحالتها إلى التحقيق، بسبب تصريحات "اعتبرت مسيئة للبلاد".