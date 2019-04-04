فقد أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأربعاء، أن حسابا جديدا على إنستغرام للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل هو الأسرع نموا على الإطلاق، ليحظى بمليون متابع.

الحساب الذي افتتح الثلاثاء وصل إلى مليون متابع خلال أقل من 6 ساعات، ليتغلب بسهولة على الرقم القياسي لعدد متابعي المغني الكوري الشهير كانغ دانيال، ثم ازداد عدد المتابعين منذ ذلك الوقت ليصل إلى 2.6 مليون متابع.

وأطلق هاري وميغان، دوقة ساسكس، على حسابهما اسم "رويال ساسكس"، ويقولان إنهما سيستخدمانه للإعلانات المهمة، وربما زاد من الاهتمام بالحساب توقع ميغان ولادة طفلها في أواخر أبريل أو أوائل مايو.