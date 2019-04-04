وفي حديث لمجلة بيبول، قالت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، وسفيرة الأمم المتحدة "لا تيأس مطلقا!"، لكن جولي قالت إنها "تتطلع إلى الآخرين من أجل القيادة".

في دورها مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، حثت جولي الدول في الآونة الأخيرة على نشر المزيد من قوات حفظ السلام من أجل منع العنف الجنسي ضد اللاجئين.

وقالت جولي "علينا تغيير القوانين التي تعامل النساء كمواطنات من الدرجة الثانية".

ومنذ انفصالها عن براد بيت قبل أكثر من عامين، تركز جولي على أطفالها الستة وعملها، حيث يدخل أكبر أبنائها، مادوكس، الجامعة خريف هذا العام.

انتهت جولي من دورها في فيلم "ماليفسنت: سيدة الشر" الأول لها منذ أربعة أعوام، والمقرر عرضه في أكتوبر.

وستنشر المقابلة في عدد 15 أبريل.