ويعد السبهان ثالث سعودي يفوز باللقب على التوالي بعد إياد الحكمي وحيدر العبدلله، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وتسلم السبهان خاتم الشعر وبردته وجائزة مالية قدرها مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 272 ألف دولار.



وفازت بالمركز الثاني الإماراتية شيخة المطيري، والتي حصلت على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، فيما حل المصري مبارك سيد أحمد بالمركز الثالث وحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم.

وفي المركز الرابع جاء السنغالي محمد الأمين جوب وحصل على 200 ألف درهم، يليه في المركز الخامس عبد المنعم حسن محمد من مالي وحصل على 100 ألف درهم، أما المركز السادس فذهب للمصرية هبة الفقي التي نالت 50 ألف درهم.



وكان بث أولى حلقات الموسم الثامن بدأ في يناير بمشاركة 20 شاعرا من 13 دولة، وضمت لجنة التحكيم الناقد المصري صلاح فضل والأكاديمي الجزائري عبد الملك مرتاض والناقد الإماراتي علي بن تميم.