وتداول مستخدمون صورا لشعر يزينغ البالغ طوله 5.5 أمتار، والذي لم يقصه لأكثر من 54 عام، فضلا عن فيديو له في صالون لتصفيف الشعر بمقاطعة سيشوان.



ووفق ما ذكر موقع odditycentral، المتخصص بالأخبار الغريبة والطرائف، فإن عملية غسل شعر يزينغ وتجفيفه تستغرق ثلاث ساعات.

وأشارت وسائل إعلام صينية أن يزينغ لم يقص شعره منذ كان في سنة الـ23، وقد عرض عليه أحدهم شراء شعره مقابل مبلغ وقدره 570 دولار أميركي سنة 1970، إلا أنه رفض العرض رغم الصعوبات التي يواجهها في الحفاظ على شعره الطويل وخصوصا عندما يغادر منزله.



وأثارت الصور ومقطع الفيديو الذي أظهر شعر يزينغ الطويل ردود فعل متباينة بين من شاهدوها، فمنهم من شجعه على الاستمرار في إطالة شعره، بينما أبدى آخرون تقززهم من المظهر الذي وصفوه بالمقرف.