فقد قالت كارينا سكاغرليند، المتحدثة باسم الشرطة، إن شرطيا خارج الخدمة في ضاحية رينكبي في العاصمة ستوكهولم، وجد نفسه يجلس في الساونا ذاتها مع هارب من عقوبة السجن، لارتكابه جرائم عدة من بينها الاعتداء المشدد.

وأضافت سكاغرليند أنه بعد تعرفهما على بعضهما البعض "قال الشرطي العاري بهدوء للرجل إنه يجب أن يعتبر نفسه معتقلا".

وذكرت أن الشرطي اتصل بزملائه لاعتقال الهارب، مضيفة أن "الاعتقال لم يكن دراميا، وأن الرجل المطلوب لم يحاول الهرب".

وحصل الشرطي على إشادة على عملية الاعتقال التي جرت يوم 29 مارس الماضي.

وحذرت الشرطة الهاربين على فيسبوك، قائلة "نحن في كل مكان. حتى لو كنتم لا ترونا، فنحن هناك".