وأكدت السلطات العثور على فيجا جيل متوفياً في منزله بمكسيكو سيتي.

وقال الموسيقي إنه اُتهم عبر وسم (هاشتاغ) على موقع تويتر (#ميتو مكسيكان ميوزيشانز) بالتحرش والاعتداء على امرأة، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً.

وقال خطاب فيجا جيل "سأقول وبشكل قاطع، إن هذا الاتهام زائف، دعوني أوضح الأمر بأن موتي ليس بدافع الاعتراف بالذنب، بل على العكس إنه إعلان رئيسي عن براءتي. أردت فقط أن أصلح المسار الذي سيسلكه ابني في المستقبل".

وانهى فيجا جيل خطابه قائلا ً"لا تلوموا أي شخص عن وفاتي، إن هذا الانتحار قرار واع، وطوعي، وحر، وشخصي".