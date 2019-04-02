وأكد رئيس المباحث في شرطة نيويورك، ديروت شيا، أنهم يبحثون في الاتهامات الموجهة إلى الرجل البالغ من العمر 45 عاما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورفض شيا التعليق على ما إذا كان المحققون يعتزمون مقابلة بلين بهذا الخصوص، في وقت لم يتم توجيه الاتهام إلى الساحر الأميركي بشكل رسمي حتى الآن.

ولمع اسم الساحر بلين أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مع نجاحات باهرة تظهر قدرته على التحمل وإبهار الكثير من الناس بما يعرف بـ"سحر الشارع".

واشتهر بلين بقيامه بعدد كبير من التحديات الفيزيائية الغريبة، مثل البقاء تحت الماء لمدة 3 أيام، والدفن حيا لمدة أسبوع.

وحقق الرجل نجاحا باهرا في التلفزيون الأميركي من خلال برنامجه الأول "ستريت أوف ماجيك" في عام 1997.

وفي موضوع ذي صلة، اتهمت عارضة سابقة الساحر الأميركي ديفيد كوبرفيلد (62 عاما)، في يناير 2018، بالاعتداء جنسيا عليها،, حين كانت قاصرا.

وذكرت العارضة أن كوبرفيلد قام بتخديرها، والاعتداء عليها جنسيا عام 1988، وذلك خلال مشاركة في تحكيم في مسابقة للعارضات في اليابان.