وبحسب ما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن الموظف الساخط كان يعمل في فرع مطعم الوجبات السريعة كينتاكي في سان بودو في بلايموث، حيث التقط صورا صادمة قبل أن يغادر المطعم نهائيا.

وتظهر الصور القمامة منتشرة على الأرض وأكياس الدقيق الملقاة في المطبخ، بالإضافة إلى فضلات فأر مزعومة على سطح طاولة العمل في مطبخ المطعم.

وقال الموظف السابق في مطعم كنتاكي فرايد تشيكن إنه في إحدى المرات تم تكليفه بفتح أبواب المطعم في الساعة السادسة صباحا عندما رأى فأرا "ينظر إلى اليمين" من النافذة، وفقا لتقارير بلايموث لايف.

وقال إن الطحين (الدقيق) كان منتشرا في كل مكان، بالإضافة إلى انتشار فضلات الفئران على أكياسه، مما يزيد من خطر تلوث الطعام.

وأوضح الموظف السابق قائلا "هناك مشكلة آفات مستمرة لا يمكنهم حلها. كانت مكافحة الآفات موجودة ولكن الفئران تستمر في العودة. إذا دخلت الفئران الطحين عندها تكون هناك فرصة كبيرة للتلوث".

وأضاف "رأيت الفئران أيضا حول آلة صنع القهوة وأكواب القهوة وهو أمر يبعث على القلق"، بحسب الصحيفة البريطانية.

وشدد الموظف على أن الشركة تنتهك الإجراءات واللوائح المعمول بها عندما يتم فتح المطعم بينما يعلمون أن الفئران منتشرة في المكان.

وكان شهود عيان زعموا في السابق أنهم رأوا فئرانا تمر عند منفذ الشراء بالسيارة في فرع المطعم في "وولسلي رود"، بينما أفاد أحد رواد المطعم برؤية فأر يتنقل داخل صالة الطعام، حسب ما نقلت "مترو".

في ذلك الوقت، في فبراير الماضي، أصر فرع مطعم كنتاكي فرايد تشيكن أن المشكلة ليست كبيرة، ولم تحدث أي عواقب جراء تلك الحادثة على وجه التحديد، مشددا على أن مشكلة القوارض "خارجية"، وليست من داخل المطعم.

وقال متحدث باسم المطعم "لقد فوجئنا بسماع ذلك، لذلك ومنذ ذلك الحين، بدأنا نعمل مع مقاول لمكافحة الآفات للتخلص من القوارض واتخاذ إجراءات إضافية أكثر صرامة للمساعدة في التعامل مع هذه المسألة في المنطقة".

وأضاف أن هذا يشمل تنظيف المنطقة المحيطة بالمطعم وتغييرها، وزرع الأفخاخ المضادة للقوارض.

وتابع قائلا "نحن ننظر إلى القضية باعتبارها "إجراءات احترازية وقائية" وأن المشكلة ليست أكبر من ذلك بالنسبة للمطعم نفسه.. ولهذا السبب نحن نفتح المطعم كالمعتاد".

وبحسب موثع "بلايموث ريبورت" فقد منحت هيئة معايير الطعام 5 نجوم للمطعم بعد إجراء كشف عليه آخر مرة في 6 يوليو 2017.