واختار الحساب الرسمي لـ"تويتر" صورة صلاح محتفلا بالهدف"الحاسم"، الذي ساهم فيه في مرمى توتنهام هوتسبير، الأحد، وبجواره زميله البرازيلي روبرتو فرمينو، كصورة الغلاف على الحساب، مما أثار دهشة الجماهير.

وبدأت الحكاية مساء الاثنين، عندما نشر الحساب تغريدة كتب فيها "الحقيقة أم التحدي"، وهي لعبة معروفة يختار فيها اللاعب الإجابة بصدق على أي سؤال أو فعل أي شيء يطلب منه.

ورد أحد لاعبي ألعاب الفيديو، وهو معروف بتشجيعه لليفربول بتغريدة "التحدي"، ليطلب منه حساب "تويتر" وضع شعار الغريم التاريخي إيفرتون كصورة رسمية لحسابه.

وبعد أن رضخ المشجع للتحدي، قرر حساب "تويتر" وضع صورة صلاح كصورة الغلاف على حسابه الرسمي، مكافأة للمشجع الذي نفذ ما أقر به التحدي.

وأزالت صفحة تويتر صورة صلاح وفرمينو بعد فترة، وعادت لصورة الغلاف الأساسية، التي تظهر فيها علامة وسم كبيرة.