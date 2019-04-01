وقالت الأم إن فقدانها التوازن على السلالم المتحركة أدى إلى إفلات رضيعها صاحب الـ3 أشهر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سقط الرضيع على جانب السلم المتحرك الذي كان يهبط من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني في المركز التجاري.

وتظهر لقطات مصورة الأم وهي تحمل رضيعها على ذراعها اليسرى، وتقف قرب جانب السلم عندما وقعت المأساة، ويبدو أنها فقدت توازنها بعد فترة وجيزة من ملامسة قدميها للدرج المتحرك بصحبة رضيعها وابنها الأكبر.

ووقع الحادث في مركز تسوق فى بلدة تشانغبينغ فى دونغوان بمقاطعة غوانغدونغ، بعد ظهر السبت الماضي.

وقال بيان للحكومة المحلية إن المسعفين أعلنوا وفاة الرضيع على الفور، بعد فشل محاولات إنعاشه.