وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الرياح القوية في منطقة هينان، جعلت اللعبة المعروفة بـ"قلعة القفز" أو "القلعة النطاطة" تطير في الهواء، فيما شرع عدد من زوار المكان في الهروب.

وأظهرت مقاطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي، عددا من الآباء وهم يحملون أطفالهم في أحضانهم أملا في النجاة من العاصفة.

وأدت الواقعة أيضا إلى إصابة طفل واحد و17 شخصا بالغا بشكل طفيف.

وأصيب الآباء بحالة من الفزع الشديد وهم يبحثون عن أبنائهم الذين كانوا يستمتعون باللعب، أما الطفل الجريح فخضع لعملية جراحية وقال الأطباء إنه صار في حالة مستقرة.

وذكرت هيئة الطقس في المنطقة، أن عاصفة الغبار التي سببت الهلع وصل قطرها إلى 10 أمتار ولم تدم سوى مدة تتراوح بين 3 و4 دقائق.

وفي فبراير الماضي، أصيب 3 أطفال بجروح بعدما ارتفعت "قلعة قفز" مماثلة جراء هبوب رياح قوية في محافظة غويزهو، جنوبي غربي الصين.