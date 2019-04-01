وأظهر مقطع فيديو، عناصر الشرطة وهم يسحبون الرجل الذي يبلغ 79 من عمره، وكان مصمما على وضع حد لحياته، على الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وكشف مقطع فيديو أن الرجل الذي كاد أن يلقي بنفسه، لم يصب بأذى خلال محاولة الانتحار الفاشلة، وفق ما نقلت "نيويورك بوست".

ولأن الرجل المسن كان مقاوما بشدة، استعانت الشرطة بسبعة من عناصرها حتى تثنيه عن الانتحار وتعيده إلى الحياة مجددا، وذكر المصدر الرجل تم نقله مستشفى قريب من الجسر حتى يتلقى العلاج.

وتشهد الولايات المتحدة معدلات انتحار مرتفعة، بحسب مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وفي 2014، وصل عدد من وضعوا حدا لحياتهم إلى 44 ألفا و965 شخصا.

وتكشف الأرقام المقلقة أن عدد المنتحرين زاد بنسبة 24 في المئة بين سنتي 1999 و2014، وقفز معدل الانتحار من 10.5 من كل مئة ألف نسمة إلى 13 من كل مئة ألف نسمة.