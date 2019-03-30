وذكرت "سكاي نيوز"، السبت، أن الموظف الموكلة إليه جز العشب في كولتشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، كان يمارس عمله كالمعتاد، حينما رأى الوجبة السريعة تهبط على أرض الملعب التدريبي، الواقع في مدينة كولشيستر، شمال شرق العاصمة لندن.

وبالطبع، لم يهبط البرغر من تلقاء نفسه، بل إن هناك "يوتيوبر" شهير قام بهذه التجربة، التي وثقها بفيديو نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقام توم ستانيلاند، الذي يملك حسابا موثقا على "يوتيوب" باسم "كيليم" بربط وجبة البرغر فوق صندوق صغير، ربط هو الآخر بمنطاد وأطلقه إلى الفضاء.

وطار البرغر إلى ارتفاع 38 كيلومترا قبل أن يهبط مجددا في أرض الملعب، بعد أن قطع مسافة 160 كلم، وتمكن ستانيلاند من معرفة مكان سقوط البرغر، عبر جهاز تتبع أرفقه بالمنطاد.

وبعد يوم من نشر الفيديو، حاز نحو 310 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ولدى وصول ستانيلاند إلى نادي كولتشستر يونايتد، تفاجأ بأن وجبة البرغر مازالت سليمة تقريبا، على الرغم من أنها حلقت لمسافات طويلة.

ووثق بالصوت والصورة لحظة تناوله هذه الوجبة، التي ظلت سليمة، عبر جهاز تسخين وضع أسفها، حتى يحافظ على درجة حرارتها عندما تصل إلى طبقات الجو العليا بالمعروفة بانخفاض درجة حراراة الشهيدة.

وقال مات هادسون ، مدير الإعلام في نادي كولشستر يونايتد: "عندما اكتشفنا البرغر في ملعب التدريب يوم الأربعاء ، لم نكن متأكدين مما يجب التفكير فيه ، لكننا سعدنا بلم شمل توم مع وجبته".

وتابع "لقد رأينا الكثير من الأشياء تحدث في كرة القدم على مدى سنوات لكن هذا أحد أكثر الأمور غرابة ، وبالتأكيد ساعد في نشر اسم كولشستر يونايتد".

وبدا أن كل هذه التجربة عبارة عن تحد، إذ قال "اليوتيوبر" إنه أراد أكل وجبة البرغر بأن تطير في الفضاء، أينما هبطت".