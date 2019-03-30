ونقلت صحيفة "القبس الكويتية" عن مدير مدير دار الأوبرا في مركز جابر الثقافي، فيصل خاجة، أن الرويشد بحالة صحية جيدة بعد تعثره على مسرح الأوبرا، مما أدى إلى سقوطه، مشيرا إلى أن إصابته ألم في يده.

وأضاف خاجة أن "الرويشد تعثر وسقط في آخر أغنية له في الحفل مساء اليوم، وسيتم عمل الفحوص الطبية اللازمة له، مؤكدا أنه الآن بخير".

ورصدت مقاطع فيديو لحظة تعثر الرويشد وسقوطه، إثر اصطدامه بإحدى سماعات المسرح.

وعلى شبكات التواصل، عبر الكثيرون عن أمنياتهم بشفاء سفير الأغنية الخليجية سريعا، وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ على تويتر:" الحمدلله على سلامة فناننا الكبير عبدالله الرويشد ومايشوف شر".

وغرّدت المغنية السورية أصالة نصري :"مليون ألف سلامه للغالي الحبيب الأستاذ عبد الله رويشد ...ياربّ يطمنّا عنّك #عبدالله_الرويشد".

وكان مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث كان الرويشد يؤدي حفلته قد غرّد في حسابه الرسمي بعيد وقوع الحادثة :" نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية .. سلامات يا بوخالد".

ولم ينشر الحساب الرسمي للرويشد على "تويتر" أي أخبار تتعلق بالمغني الكويتي بعد الحادث.

وكانت آخر تغريدة له يوم الحفل، وقال :" الليلة موعدنا مع أمسية غنائية للشاعر أخوي الكبير #عبداللطيف_البناي في #مركز_الشيخ_جابر_الأحمد_الثقافي أنا في انتظاركم....".