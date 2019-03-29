غير أن هذا الأمر لا ينطبق على المزارع بابوهاي بارمار في قرية سوجيترا بولاية غوجارات في الهند، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي ديلي ستار "البريطانية.

ففي منتصف إحدى الليالي في الأسبوع الماضي، وتحديدا في الساعة الواحدة والنصف، صحا بابوهاي على نباح كلب مستمر أقلق نومه.

ووفقا للصحيفة، فقد دفعه شيء ما إلى النظر تحت السرير، ليرى عينان ينعكس منهما ما يشبه الضوء الأحمر، وكأنهما عينا "وحش"..

وتبين لاحقا أن هذا الوحش ما هو إلا أنثى تمساح عملاقة، طولها 2.5 متر، خرجت من نهر يبعد عن القرية نحو 500 متر فقط، وذلك بحثا، على ما يبدو، عن مكان هادئ لوضع بيوضها.

وهرع المزارع خارجا من منزله وطالبا مساعدة جيرانه، وبعد نحو ساعة وصل عناصر من إدارة الغابات، وتمكنوا من دفع أنثى التمساح على دخول قفص، حيث نقلت إلى بحيرة مجاورة تحتوي على 150 تمساحا.

وبحسب زعيم القرية دورغيش باتيل، فإن هذه الفترة من العام تشكل موسم تعشيش للتماسيح ووضع البيض، يتطلب التعامل معها حذرا كبيرا.

يشار إلى أن الولاية الهندية شهدت منذ عام 2013 حوالي 60 هجوما من التماسيح مستهدفة البشر.