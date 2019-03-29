وتهدف القيود الجديدة في جانب منها إلى المساعدة في التعامل مع الحشود الضخمة المتوقع أن تتوافد بكثافة في وقت لاحق من العام الجاري على أماكن جديدة مصممة على نسق "حرب النجوم" (ستار وورز) في عالم والت ديزني في أورلاندو بفلوريدا، وديزني لاند في آناهايم بكاليفورنيا.

وقالت ديزني في منشور الخميس إنها ستزيل الأماكن المخصصة للتدخين في عالم والت ديزني وديزني لاند والمتنزهات المائية ومجمع إي.إس.بي.إن وايد وورلد أوف سبورتس في فلوريدا ومنطقة داون تاون ديزني للتسوق في كاليفورنيا.



وأشارت الشركة إلى أن مناطق التدخين ستكون متاحة خارج مداخل المتنزهات وفي فنادق ديزني، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".