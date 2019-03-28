وفرضت قاضية في محكمة بولاية هاواي الأميركية العقوبة الغريبة على شاب يدعى كريستوفر مونتيليانو جونيور، تم القبض عليه بتهمة سرقة سيارة.

وقررت القاضية معاقبة مونتيليانو لأنه "كذب على الشرطة عندما ألقي القبض عليه، وقال لهم إنها سيارة قريب له وأنه ذاهب لشراء المشروبات الغازية".

وبعدما أخبر الشاب البالغ من العمر 21 عاما القاضية بأن "بيبسي" هو مشروبه المفضل، قررت حرمانه من المشروب خلال فترة إطلاق سراحه المشروط، والبالغة مدتها 4 أعوام، كإجراء تأديبي.

وقالت القاضية خلال المحاكمة: "عقابك هو الحرمان من البيبسي".

وقضى مونتيليانو 7 أيام في الحجز قبل أن يتم إطلاق سراحه، مع عقوبة تأدية 100 ساعة في الخدمات الاجتماعية، ودفع غرامة قدرها 100 دولار.