وجرى تكريم روبرت كورنيغي جونيور لهذا التمييز في حفل أقيم في دار البلدية، الأربعاء، بعد حصوله على شهادة رسمية من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأطول رجل سياسي في العالم مؤخرا.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قال كورنيغي إنه رشح للفوز باللقب قبل عامين، بعد أن مازحه أحد الناخبين بأنه "سيكون أطول سياسي على الإطلاق".

وأضاف كورنيغي إن طول القامة ينطوي على تحديات، لا سيما تسوق الأحذية والملابس.

وكان صاحب الرقم القياسي السابق عضوا في البرلمان البريطاني ويدعى السير لويس غلوكستين بطول 202 سنتيمتر، وتوفي في عام 1979، وخلفه سياسي بريطاني آخر بطول 198 سنتيمترا.