وقالت مصادر في الشرطة والإطفاء أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن، فيما أصيب العشرات.

وتحاول عربات الإطفاء إخماد الحريق في منطقة باناني في دكا، حيث يقع المبنى المكون من 19 طابقا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات للحريق الضخم، وأظهرت لقطات مروعة أشخاصا يقفزون من النوافذ بطريقة انتحارية، هربا من النيران داخل المبنى.

وقال متحدث باسم مستشفى "يونايتد" القريب من الحادث: "لقي 3 أشخاص حتفهم بعد قفزهم من البناية المحترقة، بينما توفي آخران متأثران بحروق".

وقال عنايت حسين، وهو مسؤول كبير في إدارة الإطفاء: "أرسلنا المصابين إلى عدة مستشفيات. هناك أكثر من 10 سيارات إطفاء في المنطقة".

وفي الشهر الماضي أسفر حريق هائل عن مقتل 71 شخصا في حي قديم بالمدينة المزدحمة.