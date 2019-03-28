ونقل موقع "غود هاوس كيبنغ" الأميركي عن تلك الدارسة، أن المرأة تفكر في ترك وظيفتها في المتوسط 17 مرة في السنة.

وتبين أن معظم ما تفكر به النساء في هذا الصدد لا يتعلق فقط بترك العمل لمجرد بدء عمل جديد، لكن بتبديل المجال المهني تماما، حيث تبين أن هذه الرغبة تنتاب النساء بمتوسط 10 مرات سنويا.

وبحسب موقع "سبونتيك"، كشفت الدراسة عن 671 مسألة جدلية تواجه المرأة في مكان العمل، منذ بداية المشوار الوظيفي وحتى يوم التقاعد، قد يكون لها علاقة بشعورهم بعدم الرضا.

وقد يكون بعد مكان العمل عن المنزل أحد أبرز هذه المشاكل، إذ أوضحت الدراسة أن السيدة العاملة تقطع في المتوسط مسافة تبلغ نحو 130 ألف كيلومتر خلال مشوراها المهني، وهي مسافة تزيد على 3 أضعاف محيط الأرض.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن المرأة تعمل في المتوسط 32 ساعة في الأسبوع، أي ما مجموعه 668 ساعة في السنة، و78396 ساعة على مدار حياتها المهنية.