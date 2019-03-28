ويظهر في الفيديو الرجل وهو يحاول تثبيت قاعدة مظلة فناء تحركت بسبب الرياح الشديدة، وما أن حاول الوقوف عليها لمنع تحريكها حتى حلقت به بعيدا في السماء.

وبحسب صحيفة "ديلي صباح" فقد تم التقاط الفيديو في مقاطعة العثمانية بجنوب تركيا، ويظهر فيه رجل يدعى صادق كوكادالي وهو يحاول إبقاء مظلة كبيرة في مكانها بعدما حركتها الرياح القوية.

وقف كوكادالي على قاعدة المظلة في محاولة لتثبيتها، لكن بدلا من ذلك تسببت العاصفة الشديدة في الصعود بالمظلة والرجل من فوقها إلى السماء.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن كوكادالي قوله إنه نجا من هذه المحنة دون إصابات.

وقال: "أنا بخير. بعد أن أدركت أن المظلة ستستمر في الصعود، قفزت. أعتقد أنني ارتفعت لـ3 أو 4 أمتار".

لكن المظلة تسبت في إصابة رجل آخر بكسور في القدم والضلوع بعد سقوطها.