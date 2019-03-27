ويظهر شريط فيديو نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، تمساحا ضخما يقترب طوله من 3 أمتار، يقتحم الملعب، مما أثار الرعب لدى اللاعبين.

والتقط أحد اللاعبين الفيديو المثير للزاحف العملاق، ونشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، مع تعليق يقول: "حدث هذا للتو عند الحفرة 17".

وفي لحظات الذعر التي تسبب بها التمساح، سمع صوت ساخر يقول: "هل تريد اللعب معنا؟"، بينما سمع آخر: "ياله من وحش. انظر إلى حجم هذا الشيء".

وبينما ابتعد الجميع عن الحيوان المفترس، سار التمساح الضخم بتؤدة نحو بحيرة ثم اختفى في مياهها، حسب مقطع الفيديو.