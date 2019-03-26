وبحسب الصحيفة قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية الساحلية، أن المديرية وبمتابعة مباشرة من محافظ اللاذقية خلال اليومين الماضيين، تمكنت من ضبط مؤسسة"العاكف" الخاصة بإنتاج المواد الغذائية وتغليفها ومنها "الزعتر" في حي الرمل الجنوبي لاستخدامها مواد علفية تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشار المصدر أنه جرى ضبط زعتر مخلوط بالعلف، مبيناً أنه تمت إحالة المخالف إلى القضاء، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل على سحب المواد من السوق بالتعاون مع الجهات المختصة.

من جهة أخرى، لفت تقرير صادر عن المديرية إلى أن الضبوط المسجلة تضمنت عدة مخالفات منها 191 لعدم الإعلان عن الأسعار فيما يخص المواد المختلفة، و99 ضبطاً تموينياً لعدم حيازة فواتير.

وأشار التقرير إلى تسجيل 12 مخالفة تموينية للبيع بأسعار زائدة، و4 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية، و31 ضبطاً لحيازة مواد مجهولة المصدر ودون فواتير، 8 ضبوط للغش في عملية بيع مواد مختلفة، و21 ضبطاً لعدم وجود مواصفات ولعدم إعداد كلف لمواد مختلفة.